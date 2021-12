Manavgat Toros Et'te 1 yılda 87 ton et satıldı

Manavgat Belediyesi Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası'nda, 1 yılda toplam 87 tona yakın et satıldı.

Manavgat Belediyesi tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde açılışı yapılarak faaliyete geçirilen Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası, sağlıklı, kaliteli ve ucuz et satışlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Manavgat Belediyesi Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası'nda, 1 yılda toplam 87 tona yakın ucuz, sağlıklı ve kaliteli et satıldı. Pazartesi Pazarı Kompleksi içinde hizmet veren tanzim satış mağazasında 1 yılda 56 bin 520 kilogram kıyma, 22 bin 100 kilogram dana kuşbaşı, 8 bin 250 kilogram dana sucuk satıldı.

“Halkın ekonomisine destek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağaza'mız, faaliyete girdiği günden itibaren hemşerilerimizin ilgisi, desteği ve güveniyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Halkımızın kaliteli, hijyenik ve sağlıklı et yiyebilmesi önemli önceliğimizdir. Günümüzün güç ekoomik koşullarında Manavgat halkımızın ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.