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Manavgat Toros Et'te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılarak faaliyete geçirilen Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası, Manavgat halkının büyük ilgisi ile talebi ile karşılaştı.

Pazartesi Pazarı içindeki mağazada 6 günde 3 ton et satılırken, 1 tonu aşkın süt, 330 kilo ise sucuk satıldı.


Manavgat Belediyesi'nin geçtiğimiz Cuma günü açılışını yaptığı Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası, Manavgat halkının akınına uğruyor. Pazartesi Pazarı içerisindeki yerinde Salı günü hariç 6 gündür faaliyet gösteren mağazaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Manavgat Belediyesi Toros Et ve Süt Tanzim Satış Mağazası'nda 6 günde


1226 kilo dana kuşbaşı et, 1800 kilo dana kıyma (toplam 3026 kilo et), 1130 kilo ari çiğ inek sütü ve 330 kilo sucuk satıldı. Mağazada bunların dışında Toros Kadınları Emek Pazarı'ndaki kadınların ürettiği bal, reçeller, makarna gibi ev yapımı ürünler de yoğunluklu olarak satıldı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mağazanın resmi izinli olunan Salı günleri hariç haftanın her günü Manavgat halkına hizmet vereceğini söyledi.

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