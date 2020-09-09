İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat Yukarı Işıklar'ın su sorunu çözüme kavuşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ın Yukarı Işıklar Mahallesi’nin uzun süredir yaşadığı su sorunu için çalışmalara başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'ın Yukarı Işıklar Mahallesi'nin uzun süredir yaşadığı su sorunu için çalışmalara başladı. ASAT ekipleri, uzun süredir su sıkıntısı yaşayan mahalleye yeni hat döşedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Yukarı Işıklar Mahallesinin yıllardır süren su sorunu için çalışmalara başladı. Ekipler, su sorununu mahalleye yeni hat döşeyerek, çözüme kavuşturdu. Çalışmalar sonucunda mahalleye döşenen 4 kilometrelik yeni su hattı ile birlikte içme suyu deposuna su getiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.