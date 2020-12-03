Manavgat Zeynel Şenol Araç köprüsü etrafına düzenleme

Manavgat Belediyesi, kent halkının sosyal yaşamını değiştiren ırmak kenarı düzenleme çalışmaları kapsamında, projenin 7'nci etabı olan, Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altında düzenleme çalışmasını başlattı. 700 metre uzunluğunda ve 55 bin metrekarelik bir alanda yapılması planlanan düzenlemede, ırmak kenarındaki sahil şeridi boyunca yürüyüş yolları, park alanları, etkinlik alanları ve çocuklar için oyun alanları yer alacak. Ayrıca Manavgat Belediyesi çevre düzenlemesi ve aydınlatmaları da ilave ederek görsel açıdan muhteşem bir görüntüyü kent halkıyla buluşturacak. Devlet Su İşleri'nin Taşkın Koruma Planı'na göre yapılan dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte projenin startının verileceği bildirildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kent halkının sosyal yaşam alanlarını genişletmek için sürekli proje üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Daha önce ırmak kenarlarımızda yaptığımız düzenleme çalışmalarımızla birlikte hem kentimize artı değer kattık bölgeyi daha verimli bir hale getirdik. Irmak kenarı düzenleme çalışmalarımızın 7'nci etabı olan Yukarı Pazarcı Mahallesi araç köprüsü bölgesinde de projemizi halkımıza yakışır şekilde hazırlayarak hayata geçirmeye başladık. Dolgu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından projemize bir an önce başlayarak vatandaşlarımızı Manavgat Irmağı'nın eşsiz güzelliğiyle buluşturmak istiyoruz" dedi.