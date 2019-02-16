Manavgat Ziraat Odası'nda Yönetim görev dağılımı yaptı

Manavgat Ziraat Odası'nda Rasim Metin başkanlığa seçilirken, Başkan yardımcılığına Şadi Çetin, Meclis Başkanlığına ise Ömer Şahin getirildi.

Hafta sonunda genel kurul yapan Manavgat Ziraat Odası'nda göreve seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Manavgat Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Rasim Metin Ziraat Odası Başkanlığı görevine seçilirken, Başkan Vekilliğine Şadi Çetin, Muhasip Üyeliğe Hasan Sevinç getirildi.

Ömer Şahin'in Ziraat Odası Meclis Başkanlığına, Mehmet Tokmak ise Meclis Başkan Vekilliğine getirilirken Hasan Hüseyin Coşar, Ahmet Karahan, Mehmet Şeker ve Abidin Ay ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, yeni yönetime görevlerinde başarılar dilerken, Manavgatlı üreticiler adına en iyi hizmeti vermek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.