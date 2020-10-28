Manavgat'a 3 günde 6 orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde son üç günde çıkan 6 orman yangını büyümeden söndürüldü. Tamamının insan eliyle piknik ateşi, tarla ve arazideki kuru ot ve dalların temizlenmesinin ardından yakılan ateşlerden çıktığı belirlenen yangınların sonuncusunda Sorgun Çamlığında 100 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen asırlık çam ağacı, anında müdahale sonucu yanmaktan kurtuldu.

Sorgun çamlığında çıkan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangında 100 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen asırlık kızılçam ağacı ve etrafındaki makilik alan zarar gördü. Türkbeleninde bulunan yangın kulesinin ihbarı sonucu Manavgat Orman İşletmesine ait 2 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemelerde, yangının başlangıç noktasında piknik ateşi yakıldığı, yangının da bu ateşten çıktığı belirlendi.

3 günde 6 yangın

Manavgat'ta son 3 gün içerisinde Sorgun çamlığındaki yangınla birlikte 6 adet orman yangını meydana geldi. Yeniköy, Saraçlı, Hacaliköy ve Tepeköy'de meydana gelen yangınların tamamının ortak noktası insan eliyle çıkmış olması. Yetkililer yangınların piknik ateşi veya tarla ve arazideki kuru ot ve dalların temizlenmesinin ardından yakılan ateşlerden çıktığını dile getirdi. Yetkililer, yangınların önüne geçilebilmesinin en kolay yolunun piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında piknik ateşi yakılmamasından, arazilerde yapılan temizlik sonrası ateş yakılsa bile başında beklenilerek arazi dışına çıkmasının önlenmesinden geçtiğini belirterek vatandaşları uyardılar.