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Manavgat'a 4 golf, 9 turistik tesis

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde bulunan Atatürk Stadı ile Nifrit Çayı arasını kapsayan Kızılağaç bölgesi 2.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde bulunan Atatürk Stadı ile Nifrit Çayı arasını kapsayan Kızılağaç bölgesi 2., 3. ve 4. Etap uygulama imar planı askıya çıktı. Turizm Bakanlığınca onanarak askıya çıkan planlarda 4 adet golf, 9 adet turistik tesis alanı bulunuyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 30 Kasım 2018 tarihinde onanan, Manavgat ilçesi Side Turizm Alanı-Side 2 Nolu Turizm Merkezi sınırları içerisindeki Kızılağaç Bölgesi 2-3 ve 4. etaba ilişkin 25 binde 1, 5 binde 1 ve binde 1 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyelerinde askıya çıkarıldı.


Kum mevkiinde bulunan Atatürk Stadından başlayarak Nifrit Çayına kadar Antalya-Alanya D-400 karayolunun alt kısmında kalan alanı kapsayan imar planında 4 adet büyük golf sahasının yanı sıra 9 adet turistik tesis alanı bulunuyor.


Aşağı Işıklar, Demirciler, Karaöz, Seydiler ve Doğançam Mahallelerinin sahile açılan bölgelerinde yer alan golf alanı yerlerinin mera ve orman vasfında olduğu, Yat Limanı alanı olarak belirlenen alanı da içerisinde bulundurduğu için yat limanı projesinin iptal olduğu bildirildi.

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