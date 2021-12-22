Manavgat'a ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri' kuruldu

Manavgat Belediyesi ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi' çalışmaları kapsamında kentin belirli noktalarına 'Giysi Kumbaraları' ve çeşitli türden çöplerin ayrıştırılması amacıyla ‘Mobil Atık Getirme Merkezleri' kurdu.

Manavgat Belediyesi, 12 Temmuz 2019 tarihinde 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Sıfır Atık Yönetim Sistemi' kapsamında kentte çevreci adımlar atıyor. Atıkların geri dönüşümlerini sağlamak için harekete geçen Manavgat Belediyesi, kentin belirli noktalarına "Giysi Kumbaraları" ve çeşitli türden çöplerin ayrıştırılması amacıyla "Mobil Atık Getirme Merkezleri" yerleştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği doğrultusunda çalışmalar yürüten Manavgat Belediyesi, ilk olarak kent halkının kolayca ulaşabileceği 50 noktaya "Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları" yerleştirdi.

“Manavgat Belediyesi kontrolünde”

Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yürütülen çalışmalarda, belediye ekipleri kumbaralardan alınan malzemeleri belediyenin sosyal marketine getirerek ayrıştırma işlemi yapacak. Kullanılmayacak durumda olan malzemeler, lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Bir diğer çalışmayla da Atatürk Kültür Merkezi önüne Mobil Atık Getirme Merkezi kuran Manavgat Belediyesi, kağıt- karton, plastik, cam, metal, elektronik, atık pil ve bitkisel atık yağların yerinde ayrıştırılmasını sağlayarak çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacak.

“İhtiyaç sahiplerine ulaşılacak”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sıfır atık çalışmalarına destek vermeye davet edeceklerini belirterek, “Hayata geçirdiğimiz çevreci çalışmalarımızla hem çevre kirliliğini önlüyor hem de israfın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşümlerine katkı sağlayacağız. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli bu çalışmalarda etkin olarak kontrolü sağlayacak. Tüm vatandaşlarımızı, projemizden bilinçli bir şekilde yararlanmaya davet ediyorum” dedi.