İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.


Manavgat'ta 2 gündür etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah saatlerinde etkili olan dolu, Emek Mahallesinin beyaz örtüye bürünmesine neden oldu. Barbaros Caddesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu araç ve yayaları zor durumda bırakırken, mahalle aralarında adeta kar yağmış gibi ortalık beyaz örtüye büründü.

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