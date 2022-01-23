İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'a yağan dolu, turizm merkezini beyaz örtüyle kapladı

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaz örtüyle kapladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı, mahalleyi adeta beyaz örtüyle kapladı.


Sabah saatlerinde yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden dolu, Kızılağaç Mahallesinin eski yerleşim ve turizm yolunda etkili olurken, yeni yerleşim alanında ise güneşli bir hava hakimdi. Dolu yağışıyla birlikte ortalık beyaza bürünürken, bu duruma en çok sokağa dökülüp oynayan çocuklar sevindi.

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