Manavgat'a yaşam merkezi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yayla, Emek, Salkımevler, Kütüklü, Yenimahalle ve Çeltikçi, gibi büyük mahallelerin odağındaki 49 bin m2'lik alanda hayata geçireceği ‘Manavgat Yaşam Merkezi Projesi'ni tanıttı.

Çeltikçi Mahallesi 178 ada 1 parselde yer alan 49.000 m2'lik alanda hazırladığı proje ile şehrin kalbi olmaya aday bir merkez oluşturmak, ayrıca genç-yaşlı-çocuk-kadın gruplarının ortak yaşamsal paydalarda buluşturulması hedefleniyor

“Herkese hitap edecek”

Manavgat Yaşam Merkezi'nde 3-5 yaş arası kreş, gündüz yaşlı bakım merkezi, Aile danışma merkezi, hobi -meslek edindirme kursları, konferans salonları, sergi salonları, spor sahaları (basketbol -tenis -voleybol), Kaykay ve Paten Parkı, Amfi tiyatro, Buz Paten Pisti, Kafeterya ve benzeri alanların yer alacağı insan odaklı yaşamsal bir kompleks oluşturulacağı belirtildi. Başkan Şükrü Sözen, Manavgat'ta geçtiğimiz dönemlerde kültür merkezi, gençlik merkezi, aile danışma merkezlerinin hali hazırda hizmet verdiğini ancak tam teşekküllü bir Yaşam Merkezi'ne de büyük ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Büyük mahallelerin odak noktası”

Sözen, “Manavgat'ta tam teşekküllü bir yaşam merkezimizin olması gerekir. Bu bağlamda kültür ve gençlik merkezlerimiz, danışma merkezlerimiz hizmet veriyor. Ancak oluşturacağımız Yaşam Merkezi'miz farklı ve bütüncül bir yapıda olacak. İçinde konferans salonları, spor aktiviteleri, aile danışma merkezleri, kreşlerin bulunduğu 7'den 70'e tüm insanlarımızın kendinden bir parça bulacağı özel bir yer olacak. Yayla, Emek, Salkımevler, Çeltikçi, Kütüklü, Yenimahalle gibi büyük mahallelerimizin merkezindeki 49 bin m2 lik bir yerde planlayacağız. Fakültenin, yüksek okulumuzun da olduğu bir alanda olduğu için üniversiteli öğrencilerimiz de yararlanabilecek. Projemizi çok önemsiyoruz” dedi.