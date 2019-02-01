Manavgat'da çocukların kamyon kamyon kar coşkusu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz hafta Sarılar Mahallesi'nde düzenlenen kar şenliği, çocuklardan gelen yoğun istek üzerine yeniden Atatürk Kültür Merkezi önünde ikinci kez organize edildi.Başkan Sözen'in, çocuklar için yaylalardan kamyonlarla kar getirdiği kar şenliğine binlerce vatandaş ile çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"Haydi Çocuklar Kar Topu Oynamaya"sloganıyla Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen kar şenliğinde kentteki çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Toros dağlarının yüksek kısımlarından temiz karların getirildiği şenlik alanına, kar yağış atmosferini yaşatabilmek için kar makineleri de yerleştirildi. Şenlik alanında çocuklar animasyon eşliğinde eğlenirken, oyun alanı ve yüz boyama alanları da çocuklar için oluşturuldu. Ayrıca çocuklar için pamuk şeker de yapılırken, şenliğe gelenlere sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi önünde, binlerce vatandaş müzik eşliğinde kartopu oynamanın tadını çıkardı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de şenlik alanına gelerek, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çocuklarla doyasıya kar topu oynayan Başkan Sözen, yüz boyama alanında miniklerin yüzüne boyama yaptı. Oyun alanında ise çocuklar ile birlikte eğlenen Sözen, daha sonra çocuklara pamuk şeker ve hediyeler dağıttı. Vatandaşlar ve çocuklar, bu güzel ortamı oluşturdukları için Başkan Sözen'e teşekkür ederek, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen Kar-ne Şenliği'nin bu yıl büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sözen, “Çocuklarımızdan gelen yoğun istek üzerine bu yıl sömestr tatilinde iki kez kar şenliği düzenlemiş olduk. Sarılar Mahallemizde düzenlediğimiz kar şenliğimizin ardından Atatürk Kültür Merkezi'miz önüne de kar getirterek döktürdük. Çocuklarımız ile kartopu oynamanın ve onları mutlu görmenin sevincini ve coşkusunu yaşadık. Onların gülüşleri ile enerji dolduk. Etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza ve emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sarılar Kapalı Pazar yeri alanında vatandaşlarla bir araya gelerek, çocuklarla kartopu oynadı.