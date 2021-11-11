İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'da yanan orman arazilerine fidan dikilirken, başka bir bölgede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanların fidanla buluştuğu sırada başka bir alandan daha yangın haberi geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanların fidanla buluştuğu sırada başka bir alandan daha yangın haberi geldi. Manavgat Taşağıl Burmağan Mahallesi'nde tören esnasında çıkan yangına, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı.

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