Manavgat'ı yeşillendirmek için fideler üretiliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan yangın felaketinde zarar gören köyler için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekonomik değeri yüksek fidan ve fide üretiyor. Üretilen fidanlar ve fideler baharda toprakla buluşacak ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak.

Manavgat bölgesinde yangından zarar gören mahallelere dikilecek aromatik bitki ve ekonomik değeri yüksek fidanların tohumları yeşermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü Üretim Serası'nda üretilen fideler, öncelik yangın bölgesi olmak üzere tüm ilçelerdeki kırsal mahallelere dağıtılacak.

“500 ton keçiboynuzu”

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen keçiboynuzunun tohumdan yetiştirildiği seralarda tohumlar yeşermeye başladı. Kademeli olarak yapılan keçiboynuzu üretiminde filizlenen 3 bin keçiboynuzu Ocak ayında dikime hazır olacak. 10 bin keçiboynuzu fidanının sezonda öncelikli olarak yangın bölgesine dikilmesi planlanıyor. Ekonomik değeri yüksek, iklime uygun keçiboynuzları kırsal mahallelerde yaşamını sürdüren vatandaşlara ek gelir sağlayacak. 5-10 yıl arasında meyve vermeye başlayan keçiboynuzundan, fidanlar büyüdüğünde 500 ton ürün elde edilecek.

“Fideler üretiliyor”

Seralarda keçiboynuzunun yanında aromatik bitkilerin fidesi üretiliyor. Yine Ocak ayına kadar 500 zahter, 1500 lavanta, 500 lipya, 3 bin biberiye, 5 bin bin adaçayı ve 5 bin kekik fidesi dikime hazır hale gelecek. 100 bin zahter, 1 milyon adaçayı, 100 bin nane, 500 bin biberiye, 1 milyon kekik, 100 bin lavanta fidesi 10 bin defne fidanı daha üretilip vatandaşlara dağıtılacak. Fide sayılarının birer milyona ulaştırılıp, vatandaşlar için büyük gelir kapısı olması hedefleniyor.