Manavgat'ın 4. araç köprüsünün temeli atıldı

Manavgat'ta 4. araç köprüsünün temeli Göksel Konseriyle atıldı. Başkan Şükrü Sözen, “Kentimizin büyük ihtiyaç duyduğu köprümüzü zamanından önce bitireceğiz” dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kentin ihtiyaçları doğrultusunda seçim vaatleri arasında yer alan 4. Araç Köprüsü'nün temeli, düzenlenen tören ve sanatçı Göksel konseriyle atıldı. Manavgat Irmağı üzerinde Örnek ve Eskihisar Mahallelerini birbirine bağlayacak olan araç köprüsünün temel atma törenine Manavgat halkı da büyük ilgi gösterdi.

Tören öncesinde Manavgat'ın 4. Köprüsünün tanıtıldığı bir video gösterimi yapıldı. Başkan Sözen ve protokol üyeleri, sahneye çıkarak Manavgat Irmağının iki yakasını birbirine bağlayacak olan araç köprüsünün temelini butona basarak attı.

Sözen, halka teşekkür etti

Tören öncesinde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkının ihtiyaçları doğrultusunda Manavgat'ta hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. El ele çalışarak kenti geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Başkan Şükrü Sözen, destekleri için Manavgat halkına teşekkür etti. Halkın öncelikli ihtiyaçlarını planladıklarını belirten Başkan Sözen, pandemi ve yangın sürecinde bile yılmadan, yorulmadan her türlü zorluğa rağmen hizmet vermeye devam ettiklerini anlattı. Ekonomik koşulların da herkesi yorduğunu anlatan Başkan Sözen, krizlerden de etkilenmemek için mücadele verdiklerini söyledi.

“Zorluklardan yılmıyoruz”

Başkan Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak sizlere bağlılığımızdan dolayı krizlere rağmen çalışmamızdan hiç ödün vermedik. Çıtayı her zaman yüksek tuttuk. Zorluklara çözüm bulmak, ekonomik zorlukları neticeye götürmek ve düşlediğimiz bütün projeleri hayata geçirmek amacımız oldu. Sizlerin duaları ve desteğiyle bunları yapıyoruz. Ancak sosyal medyada acımasızca Manavgat Belediyemizin emeklerini yok sayanları da görüyoruz” dedi.

“Hizmetlerimize devam ediyoruz”

Sözen, “Büyük yatırımlara imza attık. Belediye hizmet binaları, cadde ve meydan düzenlemeleri, kültür merkezi, gençlik merkezleri, pazar yerleri, stadyum, huzurevi, kreşler, öğrenci yurtları, ırmak kıyısı düzenlemeleri, yaya köprüleri, plajlar, mesire alanları, parklar, hayvan barınağı, Modern Balık Hali, köy kapalı alanları, muhtarlık binaları, antik Side'nin dönüşümü gibi burada isimlerini tek tek sayamayacağım pek çok hizmeti hayata geçirdik. Büyük yatırımlarımız devam ederken, insan hayatına kolaylaştıracak sosyal çalışmaları da gerçekleştirdik. Engelsiz yaşam merkezi, sosyal yardımlar, aile eğitim merkezleri, evde bakım hizmetleri, sosyal market, Toros Et-Süt tanzim satış mağazası, Toros Kadınları Emek Pazarı gibi çalışmalarımızla halkımızın her an yanında olduk” dedi.

“Kentin ihtiyaçları var”

Kentin ihtiyaçlarının artarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Şükrü Sözen, çağdaş bir kentte hastaneye, üniversiteye, organize sanayiye, yangınzede vatandaşların bedelsiz olarak evlerine kavuşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Manavgat ailesi olarak ortak düşünüp, ortak hareket etmeye ihtiyacı olduğunu da dile getiren Sözen, bunun kişisel siyasi kaygılardan dolayı başarılamadığını da vurguladı. Sözen, “Bu toplumun çıkarları hepimizin geleceğinden daha önemlidir. Toplum bizlerden, siyasi yapılardan ve Manavgat belediyesinden ortak bir dille hizmet bekliyor. Bize acımasızca vurdukları zaman apolet alıyorlar. Ama biz her koşulda yılmadan çalışacağız. Biz sadece işimize bakıyoruz. Alamadığımız kredilere rağmen engellemelere rağmen dimdik ayaktayız. Hizmetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

“Ekonomik koşullara rağmen”

Başkan Sözen, bütün zor ekonomik koşullara rağmen köprünün yapımını gerçekleştirmek için cesaretle yola çıkan İnşaat firmasına da teşekkür etti. Sözen, “Manavgat'ta 3 araç 2 yaya köprümüz vardı. Örnek ve Eskihisar Mahallelerini bağlayacak olan köprümüzün sözleşme bedeli 82 milyon 750 bin TL dir. Fiyat farkıyla ve KDv'siyle 100 milyon TL'yi geçecek. 300 takvim gününde bitecek ama çok daha erken teslim alacağız. 31 Mayıs 2023 de tamamlamayı planlıyoruz. 91 metre açıklığa sahip olan köprümüzün 16.50 metre genişliğinde olacak. 900 metre fore kazık bulunacak olan köprüde 850 ton çelik imalat olacak. Yayalar için araçlara paralel rampalar ve yaya kaldırımları olacak, ayrıca merdivenli kısımlar yer alacak. Dizaynıyla, aydınlatmasıyla çok güzel ve kullanışlı köprü olacak” dedi.

Göksel'den konser

Ünlü sanatçı Göksel, temel atma töreni sonrasında en güzel şarkılarını Manavgat halkı için seslendirdi. Başkan Sözen, çiçek ve “Özgürce Yaşa” plaketiyle ünlü sanatçıya teşekkür etti.