Manavgat'ın üniversite hayali 21 yıl sonra gerçeğe dönüşüyor

Manavgat'a üniversite kazandırmak maksadıyla kurulan MAYÖV öncülüğünde Manavgat'ın üniversite hayali gerçeğe dönüşüyor. 3'üncü fakültenin kurulması resmileşirken, Manavgat Üniversitesinin önündeki son engel kalkmış olacak.

MYO, Turizm Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin ardından Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akdeniz Üniversitesi senatosu tarafından onaylandı.Senatonun kararının YÖK tarafından onaylanmasıyla 3. fakültenin kurulması resmileşirken, Manavgat Üniversitesinin önündeki son engel kalkmış olacak. Akdeniz Üniversitesi Senatosunun Manavgat'ta Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi açılmasını onaylaması Manavgat'ta sevinçle karşılandı. Yetkililer, kararın YÖK tarafından onaylanarak resmiyet kazanmasıyla Manavgat'ın 21 yıllık hayalinin gerçekleşeceğini dile getirdi.

"3'üncü fakülte kararı alındı"

Akdeniz Üniversitesi, MAYÖV ve MASİAD arasında daha önce atıl durumdaki hastane binasında 2 adet fakülte binası yapılması konusunda protokol yapıldığını belirten Akdeniz Üniversitesi MATSO Turizm Fakültesi Dekan Vekili, Manavgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, “Bu inşaat protokolü MASİAD, MAYÖV ve üniversite rektörlüğümüz arasında yapıldı. Bu protokol neticesinde 3'üncü fakülte kararı da alınmış oldu. Bu karar YÖK'e de gönderildi. Yani 3'üncü fakültemiz Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi artık YÖK kararıyla açıldıktan sonra resmen oylanmış olacak” dedi.

Bundan sonraki süreçte Manavgat'ta Üniversite kurulması için çalışacaklarını belirten Sert, “Üniversite olmak için 3 Fakülte olduktan sonra başvurmayı düşünüyorduk. 3 fakültemizi açtıktan sonra artık Üniversite olmak için başvuracağız. Bizim her şeyimiz hazır bugüne kadar çok sağlam bir şekilde geldik. Şu anda Manavgat'ta öğrenci potansiyeli iyi durumda. MYO, Matso Turizm Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi olmak üzere 3 birimimiz var. Bu 3 birimde yaklaşık beş bin öğrenci bulunmakta. Ama tabi bu büyüme şu anda sınırlı. Asıl büyüme Üniversite olduktan sonra gerçekleşecektir. Bunun da avantajlarını Manavgat gördü artık.

Üniversitenin avantajları ilk olarak tabii yetiştirilmiş insan sayısını artırmak. Sonra kalifiye elemanların iş gücüne katkısını sağlamak Manavgat'ta. Daha sonra ise tabi ki Manavgat'ın ekonomisine katkı sağlamak. Şimdi Manavgat'ın ekonomisi yaz aylarına bağlı. Burada sorunlar kışın başlıyor. İşsizlik, ekonomide para daralması gibi sorunlar ortaya çıkıyordu. Şu anda öğrencilerin de gelmesiyle büyük bir kalabalık görüyoruz Manavgat'ta. Bu da yılın geneline yayılmış ekonomi ile Manavgat'ımızın daha iyi şartlarda olmasını sağlıyor. Farklı bir iş alanı açılmasını sağladı Manavgat'ta öğrencilerin olması. 5 bin öğrenci bile Manavgat'ı canlandırıyorsa bu sayılar artığında daha iyi olacaktır" diye belirtti.

Güneş: "Hayalimiz gerçek oluyor"

Manavgat Yüksek Öğretim Vakfının 1999 Yılında Manavgat'ta Üniversite kurulması maksadıyla kurulmuş olan bir vakıf olduğunu belirten MAYÖV Başkanı Dr. Muammer Güneş ise, “Çalışmalarımızda ilk önce MYO ve devamında ine YÖK'ün bizden talebi üzerine KYK'ya devretmiş olduğumuz öğrenci yurdumuzu kurduk. Ardından Turizm Fakültemizin fikir oluşumunu sağladık. Bu fakültede MATSO aracılığıyla Manavgat'a kazandırıldı. Ardından Manavgat'ta atıl vaziyette bulunan hastane inşaatının üniversiteye kazandırılması konusunda girişimde bulunduk. Bu Konuda Manavgat Belediyesi, Belediye Başkanımız ve Meclis üyelerinin ortak kararları ile Akdeniz Üniversitesine devrini gerçekleştirdik. Daha sonra ise Akdeniz Üniversitesi ile bu binamızın tamamlanması ile ilgili bir protokol hazırlığına başladık. Saygıdeğer Gülten Çağlar hanımefendinin de bağışının ardından bu inşaatımıza başladık. 3. Fakülte olarak Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi düşünüldü. Bu karar da Üniversitemizin senatosundan geçti. Sayın rektörümüz ve senatomuza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca emeği geçen Akdeniz Üniversitesin değerli hocalarına da çok teşekkür ediyoruz. Bu karar YÖK' te onaylandıktan sonra inşallah Manavgat'ımızda da 3. Fakültemiz oluşacak ve biz de hayalimiz olan Manavgat'ın ortak bir hedefi olan Manavgat Üniversitesine giden yolda önemli bir adım olan 3 fakülte ve bir yüksek okul oluşumumuzu tamamlayacağız. Ve inşallah Manavgat Üniversitemizi kuracağız” dedi.

Tatar: "Manavgat'ın kara sevdası"

Manavgat'ın üniversite sevdasında çok fazla yol alındığına dikkat çeken MASİAD Başkanı Mücahit Tatar “18 bin 500 metrekare kapalı alanda yapacağımız Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Manavgat Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesinin bitmesiyle beraber yani yaklaşık 15-20 ay içerisinde Manavgat Üniversitesi konusunda en büyük adımlarımızı atmış olacağız. Bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vakfımız yöneticilerine, MASİAD yöneticilerine bu konudaki gayret ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de hayırseverimiz Gülten Çağlar hanımefendi ve bu işte aracı olan sayın Dr. Yusuf Aydın'a etmek istiyorum” dedi.