Manavgat'ın 'Vatandaş Abdi'si yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde herkesin 'Vatandaş Abdi' olarak tanıdığı gazeteci Abdi Işık, dün akşam yalnız yaşadığı evde kendin geçmiş halde bulunup Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. 3 yıldır gırtlak ve akciğer kanseriyle mücadele eden 66 yaşındaki Abdi Işık'ın yapılan kontrollerinde kanserli hücrelerin beyin dahil tüm organlara yayıldığı, yaşam destek ünitesine bağlı olarak uyutulduğu bildirildi.

Manavgat halkının 'Vatandaş Abdi' olarak tanıdığı ve kendisine ait haber sitesinde yine kendisine özgü haberlerle adından söz ettiren gazeteci Abdi Işık, Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. 20 yılı aşkın bir süredir Manavgat'ta tek başına yaşayan, yakını bulunmayan, matbaalarda ve bazı gazetelerde çalıştıktan sonra internet üzerinden çalışmalarını sürdüren 66 yaşındaki Abdi Işık, 3 yıl önce gırtlak kanserine yakalandı. Bir süre sonra akciğerlerinde de aynı rahatsızlığa rastlanan Işık, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in destekleriyle tedavisini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürdü.

Evde baygın halde bulundu

Dün akşam saatlerinde komşularının ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ve gazeteci arkadaşları geldi. Acil sağlık ekipleri kapının balkondan giren bir komşu tarafından açılmasının ardından Abdi Işık'ı evde kendinden geçmiş vaziyette buldu. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Işık, yapılan kontrollerin ardından yoğun bakım ünitesinde cihaza bağlandı.

Doktorlar, Abdi Işık'ın hastalığının beyin dahil tüm organlara yayıldığını, hastalığın son aşamasında olduğunu belirtirken, ailesinden bir yakınına ulaşma çabaları ise sonuç vermedi.