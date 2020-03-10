Manavgatlı Bin 500 kadın Antalya'yı gezdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2019 yılının ekim ayından bu yana sürdürdüğü Toros Kadınları Kültür Gezileri kapsamında kırsal mahallede yaşayan toplam bin 500 kadına Antalya'yı gezdirdi.

Günlük yaşantılarında ev, bağ, bahçe ve hayvancılıkla uğraştıkları için gezmeye, tatil yapmaya fırsat bulamayan kadınlara yönelik hazırlanan projeye Manavgat'ın 78 kırsal mahallesindeki kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Toros Kadınları Manavgat'ı Geziyor projesi kapsamında 5 bin kadın Manavgat'ın tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatını bulmuştu. Ekim ayından bu yana yürütülen bu yılki çalışmada ise kadınlar, Antalya'da Akvaryum ve Atatürk Parkını geziyor. Projeye katılan kadınlar, sabah saatlerinde evlerinden alınmak suretiyle önce Atatürk Kültür Merkezi'ne getiriliyor. Burada Başkan Şükrü Sözen, kadınlara yönelik teşekkür konuşmasını yaptıktan sonra kadınlar, otobüslerine binerek eğlenceli bir şekilde Antalya'ya yolculuk yapıyor. Antalya'da Akvaryum'u gezen kadınlar, birbirinden değişik, su canlılarını tanıma fırsatını bulmuş oluyor. Oldukça ilginç gelen gezi sonrasında Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Tesislerinde yemek yiyen kadınlar, günlerini mutlu bir şekilde tamamlıyor. Gezilerinde kadınlara her seferinden Başkan Şükrü Sözen'in eşi Hatice Sözen de eşlik ediyor.

"İşi bırakın gezinin tadını çıkarın"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, projeye katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür etti. Kadınlara hitaben konuşan Sözen, “Gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız bizim çok daha özel. Buraya gelirken. Sizler bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlıyorsunuz. Hepimiz köy ayaklı insanlarız. Ülkenin dört bir yanından gelen kadınlarımız var. Ama köylerimizde yaşayan kadınlarımız bir kat daha dikkat çekilesi kadınlardır. Zor bir yaşamınız var. Çocuklarına bakan, evin önündeki bağına bahçesine bakan ve üreten insanlarsınız. Bu üretkenliğin içinde kendini unutan insanlarsınız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bize bırakırken kadınlarımızla mücadele vermiş, yol yürümüş. Kadınları yönetimin içine dahil etmek de bizim görevimiz. Kadınlar çalışmaktan kendilerine fırsat bulamıyor. Kadınlarımıza yönelik pek çok sosyal çalışmalarımız oluyor. Amacımız Manavgat'ı kadın dostu kent yapmak. Manavgat Belediyesi bizim şirketimiz değil, sizin olan bir kurum. Bu imkanları sizinle paylaşmamız gerekiyor. Amacımız sizlerin yaşam mücadeleniz içinde bir nebze olsun rahatlatmak, gezdirmek, görmediği yerleri tanımalarını sağlamak. Hepinize iyi gezmeler diliyorum. Bu gün tüm işinizi gücünüzü bırakın, gezinin tadını çıkarın” dedi.