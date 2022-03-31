Manavgatlı öğrenciler, doğayı yeniden yeşertecek

Manavgat Belediyesi'nin Ilıca Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Kültür Merkezi ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler, Manavgat orman yangınlarında küle dönen Kalemler Mahallesi'nde, Defne ağacının fidesi ekti.

Manavgat Belediyesi'nin eğitim kurumları, doğa bilincine sahip olmak ve Manavgat'ı yeniden yeşertmek amacıyla Kalemler Mahallesi'nde ki yanan ormanlık alanda, fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Ellerinde kazma ve küreklerle yanan bölgeye gelen öğrenciler, toprağı kazdıktan sonra boyu 10 metreye kadar çıkabilen Defne ağacının fidanını ekti. Öğrenciler, dikim yapılan yerlere can suyu dökmeyi de ihmal etmedi.

“Umutlarımızı yeşerteceğiz”

Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük orman yangınlarının Manavgat'ta meydana geldiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, felaketten sonra ilk olarak umutları yeşerttiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “İçimizi yakan yangın sürecini, birbirimize destek olarak ve umutlarımızı koruyarak atlattık. Tüm bunları gerçekleştirirken de “Küllerimizden Yeniden Doğarız” dedik. Bugün de eğitim kurumlarımızda ki öğrencilerimiz, Defne ağacının fidesini toprakla buluşturdu. Öğrenciler, doğaya sahip çıkmamız gerektiğini ve umudumuzun hep var olması gerektiğini hatırlattı. Hem Manavgat'ımızı hem de umutlarımızı yeşertmeye devam edeceğiz” dedi.