İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta 1 milyon 200 bin liralık makaron ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 3 milyon 730 bin adet boş makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-400 Karayolu Çolaklı Kavşağı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda boş makaron ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ş.T.'nin kullandığı kamyonda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 373 koli içerisinde 18 bin 650 karton olmak üzere toplam 3 milyon 730 bin boş makaron ele geçirildi. Kamyon sürücüsü Ş.T.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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