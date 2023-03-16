Manavgat'ta 1 saat süren sağanak esnaf ve turistlere zor anlar yaşattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak, esnafları ve turistleri zor durumda bıraktı.

Güne güneşle uyanan Manavgat'ta saatler 10.00'ı gösterirken aniden başlayan yağmur yaklaşık 1 saat etkili olurken, yağmurdan en fazla etkilenenler perşembe pazarında tezgah açan esnaflar ve pazara gelen turistler oldu. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte bazı esnafların tezgahlarını toplayarak çadırlarını kapattığı gözlenirken, yağmura rağmen tezgahını kapatmamakta direnen esnaflar turist akınına uğradı. Manavgat'ın turizm bölgelerindeki otellerden pazara gelen turistlerin bir bölümü yağmur uyarısını dikkate alarak şemsiye ve yağmurlukla gelirken, ayağında terlik, üzerinde şort ve tişörtle pazara gelen turistler zor durumda kaldı. Turistler, sebze-meyve tezgahlarının bulunduğu kapalı pazaryerine, kafelere ve kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.