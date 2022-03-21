Manavgat'ta 10 bin 500 fidan dağıtıldı

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının Manavgat'ta yaşandığını hatırlatarak, "Yangından etkilenen sahalarda hazırlıklar devam ediyor ve fidanlar dikiliyor. İnşallah Manavgat'ımızda eskisinden daha güzel yeşil alanlar olacak" dedi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gelir getirici türlerden keçiboynuzu, defne, lavanta ve fıstık çamından oluşan 10 bin 500 adet fidan ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinliğe; AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş, Taşağıl Orman İşletme Müdürü Ali Karateke, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, orman şefleri ve çalışanları katıldı.

"Manavgat eskisinden daha yeşil olacak"

Etkinlikte konuşan Milletvekili İbrahim Aydın, kendisinin de bir ormancı olduğunu hatırlatarak , “Biliyorsunuz cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları Manavgat'ımızda meydana geldi. Yangından etkilenen sahalarda hazırlıklar devam ediyor ve fidanlar dikiliyor. İnşallah Manavgat'ımızda eskisinden daha güzel yeşil alanlar olacak. Tabii ki Allah bir daha böyle büyük bir afeti göstermesin” dedi.

"24 saat devriye olacak"

Sorgun Ormanı'nın korunacağını vurgulayan Aydın, “Kaymakamımız ve orman işletme müdürlerimiz ile konuyu görüştük. Ormanın öncelikle temizlenmesi çalışmaları yapılacak, ardından da yaz sezonunda kolluk kuvvetleri tarafından 7/24 esasına göre devriye gezilerek korunacak. İleriye dönük neler yapılabilecekse elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Sorgun Mahalle Muhtarı İbrahim Etem Şeker, son günlerde Sorgun Çamlığında ağaçların kesilerek çalındığını, elde kalan nadir ormanlardan olan alanın korunması gerektiğini kaydetti.