Manavgat'ta 10 bin sahte dolar gele geçirildi

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 50 dolar banknot halinde 10 bin dolar sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi sırasında şüpheli yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Manavgat Turizm bölgesinde sahte para ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde İ.A., M.A., C.A., N.Ş. ve M.D.'nin işlettiği iş yerinde sahte 50 dolar piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma KOM Timi ve Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şahısların kaldığı Emek Mahallesi 3033 Sokak No: 2/2 B Blok 4.kattaki dairede siyah bir çöp poşeti içerisinde 50 dolar banknot halinde 10 bin dolar sahte para ele geçirildi.

Basın mensuplarını engellemeye çalıştılar

İ.A., M.A., C.A., N.Ş. ve M.D. isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri sırasında yakınları ve çalışanları olduğu tahmin edilen şahıslar, basın mensuplarının önüne geçmek ve makinelerinin önünü kapatmak suretiyle görüntü almalarını engellemeye çalıştı.