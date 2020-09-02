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Manavgat'ta 100 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kahramanmaraş’ta üretilen 100 adet kınalı keklik, Antalya’nın Manavgat ilçesine doğaya bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta üretilen 100 adet kınalı keklik, Antalya'nın Manavgat ilçesine doğaya bırakıldı. 2 ay önce bırakılan 50 keklikle birlikte Manavgat'ta doğaya bırakılan keklik sayısı 150'ye ulaştı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş'ta bulunan üretim istasyonunda üretilen 100 kınalı keklik Manavgat'ta doğaya bırakıldı. Keklik popülasyonunun artması, doğanın desteklenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla 2 ay önce aynı bölgede 50 kınalı keklik doğaya bırakılmıştı.


Manavgat'a bağlı Tepeköy ve Hocalı Mahalleli arasında bulunan ormanlık alanda kekliklerin doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ile Manavgat'ta bulunan avcılık derneği yöneticileri katıldı.


Kekliklerin doğaya bırakılmasının ardından yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde Antalya ve ilçelerinde toplam 3 bin 200 kekliğin doğayla buluşturulduğu belirtildi.

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