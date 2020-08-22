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Manavgat'ta 2 saat içinde 4 ayrı noktadan alevler yükseldi

Antalya Manavgat’ta 2 saat içerisinde 4 ayrı noktada orman yangını çıkarken, Yeniköy Mahallesi’ndeki yangın kontrol altına alındığı sırada yakın bir bölgede yeniden yangın çıktı.

Antalya Manavgat'ta 2 saat içerisinde 4 ayrı noktada orman yangını çıkarken, Yeniköy Mahallesi'ndeki yangın kontrol altına alındığı sırada yakın bir bölgede yeniden yangın çıktı. 3'ü kontrol altına alınan yangınlardan biri devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Yeniköy Mahallesi Yerköprü mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle havadan müdahalede bulunuldu. Yangın kontrol altına alınarak Soğutma çalışmasına başlandığı sırada yakın bir yerde yeni bir yangın çıktı. Havanın kararması nedeniyle Yangına havadan müdahale yapılamazken karadan müdahale devam ediyor.



Ormanlık alandan cep teliyle canlı yayın


Yangın devam edip söndürme çalışmaları sürerken alevlere yüz metre uzaklıkta cep telefonuyla canlı yapan bir kişi ise görenleri hayrete düşürdü. Ormanda ağaçların arasına oturup son derece sakin bir şekilde cep telefonundan yangını canlı veren vatandaş bir süre sonra bölgeden ayrıldı.



Kaplumbağayı İHA muhabiri kurtardı


Yangının devam ettiği bölgede çekim yapan İhlas Haber ajansı muhabiri Arif Kaplan yangının ilerlediği alanın kenarında bir kaplumbağayı görünce, bulunduğu yerden alarak en yakın yola çıkardı.

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