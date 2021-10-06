Manavgat'ta 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araç içerisinde 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince, gümrük kaçağı elektronik sigara satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir araç Sorgun Mahallesi Demokrasi kavşağında durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 237 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, C.Ç isimli şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden C.Ç hakkında “5607 Sayılı Kanunu Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.