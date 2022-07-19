Manavgat'ta 3 mahallede yol bakım ve onarım çalışmaları

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, program dâhilinde çeşitli mahallelerde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, son olarak Sarılar, Çayyazı ve Kalemler mahallelerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolu kullanıma açtı.

“Yaz ayları boyunca çalışmalar sürecek”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “İlçemizin ihtiyaç duyulan mahallelerinde planlı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz yol bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan bu çalışmalarla trafik akışını ve yaya ulaşımını daha güvenli hale getiriyoruz. Yaz ayları boyunca yol bakım ve onarım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.