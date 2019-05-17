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Manavgat'ta 304 kaçak kol saati ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı 304 kol saati ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı 304 kol saati ele geçirildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat ilçesinde Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede bir kargo şirketine koli içinde gümrük kaçağı saat geldiğini belirledi. Aşağıhisar Mahallesi'ndeki şirkete yapılan baskında 304 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen kol saati ele geçirildi. Kargo alıcısı Ü.Ş.'ye "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'una Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatıldı.

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