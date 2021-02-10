Manavgat'ta 420 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 420 litre sahte alkol ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün D-400 karayolu üzerinde şüphelenip durdurdukları bir araç üzerinde arama gerçekleştirdi. Ekipler araç içerisinde 84 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplamda 420 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan M.Ç., M.G. ve S.A. isimli şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan adli tahkikat yapılarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.