İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta 6 hektar ormanlık alan yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan orman yangınında yaklaşık 6 hektarlık alanın yandığı bildirildi.


Manavgat ilçesi Taşağıl Kızıldağ Çorak mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınan orman yangınında 6 hektar dolayında ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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