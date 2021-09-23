İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta 7 bin 950 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 950 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 7 bin 950 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı parfüm satışı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik 21 Eylül Salı günü Ilıca Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan operasyonda, 7 bin 950 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Olay ile ilgili M.Y. isimli şahıs yakalandı. M.Y. hakkında ‘5607 Sayılı Kanunu Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

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