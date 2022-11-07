Manavgat'ta alkollü otomobil sürücüsü alkollü yayaya çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ve yayanın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Gültepe'den ilçe merkezine seyir halindeki Yunus K'nın kullandığı 15 EE 413 plakalı otomobil, yolda yaya olarak bulunan Görkem Ö'ye çarptı. Kazada, ağır yaralanan Görkem Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerini aracıyla terkeden Yunus K, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Otomobil sürücüsünün yapılan kontrolünde 1.29 promil alkollü olduğu belirlenirken, hayati tehlikesi bulunan Görkem Ö'nün de 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi. Görkem Ö'nün kazanın meydana geldiği yerin yakınında aracını yol üzerine park ederek, aşağıya indiği ve bu sırada kazanın meydana geldiği bildirildi. Alkollü sürücüye bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 6 aylığına el konuldu.