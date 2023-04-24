Manavgat'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı şans eseri hafif yaralı atlatan sürücünün otomobili, bariyerlerden güçlükle çıkartılabildi.

Kaza, dün gece Antalya-Alanya D-400 Karayolu Sorgun otogar üst geçitte meydana geldi. Şükrü Ü. idaresindeki 07 BDP 242 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü kavşak ile yan yol arasındaki çelik bariyerlere çarptı. Çelik bariyerlerin otomobilin bagaj kısmına kadar girdiği otomobilden şans eseri hafif yaralı çıkarılan sürücü Şükrü Ü., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yapılan kontrolde 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. Şükrü Ü.'ye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 064 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konularak araç trafikten men edildi.

Diğer taraftan çelik bariyerlerin otomobilin içerisine girmesi nedeniyle araç uzun çabalar sonucunda saplandığı yerden çıkarılabildi.