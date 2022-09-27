Manavgat'ta Antik Side'de duvar boyama etkinliği

Manavgat Belediyesi, kültürler arası diyaloğu artırmak ve sanatın farklı yönlerini kente aktarmak amacıyla Side Antik Kenti'nde "2'nci Duvar Boyama Sanat Günleri” etkinliği düzenledi.

25-29 Eylül tarihleri arasında sürdürülecek olan Antik Side Kent Meydanı'ndaki etkinliğe, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve sanatçılar katıldı. Etkinliği uluslararası boyuta taşıyan Manavgat Belediyesi, Singapur'dan ünlü duvar boyama sanatçısı Barry Yeow ve Tacikistanlı ressam Safarshah Merdo'yu 'Duvar Boyama Sanat Günleri' etkinliğine davet etti. Yerel ressamlar Çiğdem Özçelik, Cumali Telli ve Volkan Göral'la birlikte hayallerini duvara yansıtacak olan sanatçılara Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de destek verdi. Sanatçılarla birlikte eline fırça alan Başkan Sözen, büyük bir heyecanla duvar boyadı.

Ressamlar, dünyaca ünlü Antik Side'de yapılan duvar boyama çalışmasında tarihi Apollon Tapınağı'nı çizecek. Ayrıca özgürlüğün simgesi olan defne yaprağını ağzında taşıyan martı ile Side'nin tarihteki ismi olan nar ve Side Limanı trafo üzerindeki görselde yerini alacak. Sanatın farklı yönlerini tarih ve kültürle buluşturduklarını belirten Başkan Sözen, hayallerin duvara yansıdığını söyledi. Başkan Sözen, “2'ncisini gerçekleştirdiğimiz Duvar Boyama Sanat Günleri, farklı hayal güçlerini ve farklı kültürleri bir araya getiriyor. Trafolarımızın temasının değişmesi ve renklenmesi bölgemize de farklılık katıyor. Çizimi yapılan görsellerin Side ile özdeşleşmiş olması da etkinliğimizi ayrıca farklı kıldı. Bu tür kültürel ve sanatsal çalışmalara devam edeceğiz. Katılım gösteren tüm ulusal ve yerel sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.