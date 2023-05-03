İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta aranan 20 şüpheli tutuklandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranmaktan gözaltına alınan 33 şüpheliden 20’si tutuklandı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranmaktan gözaltına alınan 33 şüpheliden 20'si tutuklandı.


Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Nisan ayı içinde yapılan çalışmalarda, aralarında “hırsızlık”, “kullanmak için uyuşturucu bulundurmak”, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme”, “mala zarar verme”, “dolandırıcılık” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranması bulunan 33 şahıs yakalandı. Şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet bıçak ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

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