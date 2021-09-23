Manavgat'ta aynı bölgede ikinci yangın

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki Altınkaya Oluk mevkisinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak ve 8 helikopterin müdahalede bulunduğu yangına yer ekiplerinin de ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Rüzgarın da olduğu bölgede yangının yayılarak devam ettiği belirtildi.
Öte yandan dün yine aynı bölgede yangın çıkmış, 1 dönümlük alan zarar görmüştü.