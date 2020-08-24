İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manavgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatlik mücadele sonunda kontrol altına alındı.


Yangın, Karabük Mahallesi Yeşil Vadi mevkiinde saat 14.40 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 1 helikopter, 6 teknik eleman, 30 yangın işçisi müdahale etti. 3 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınabilen ve 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.