Manavgat'ta çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatıpler Mahallesi'nde çıkan orman yangını 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Hatıplar Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakınlığı ile korku ve paniğe sebep olan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile 2 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Yangına, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda helikopter, arazözler, vidanjörler ve özel sektöre ait su tankerleri ile havadan ve karadan müdahalede bulunuldu. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tüm hızıyla söndürüyor. Yangına, Manavgat Belediyesinin yanı sıra özel sektör tarafından dağıtılan yangın tüpleri ile vatandaşlar da müdahale etti.

Öte yandan, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.