Manavgat'ta çıkan yangına 15 helikopter 3 uçak desteği

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Cardak Mahallesi Çorak mevkiinde saat 13.30 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının kontrol altına alınması için çalışmalar bütün hızıyla sürüyor.

Bölgenin sarp arazi yapısına sahip olması nedeniyle ilk etapta havadan müdahale yapılan yangına, helikopterlerle indirilen kara ekipleri de müdahale etmeye başladı. Yangına Antalya'nın yanı sıra komşu il ve ilçelerden 15 helikopter ve 3 uçak müdahalede bulunurken, şu ana kadar 5 hektar dolayında alanın yandığı bildirildi.