Manavgat'ta dev yatırımlar yerinde incelendi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ı ileriye taşıyacak, yapımına devam edilen büyük yatırım ve projelerin inşaatlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Şükrü Sözen, Aşağı Hisar ve Örnek Mahallelerini birbirine bağlayan Taşıt Köprüsü'nde, Kum Mevkii'nde bulunan yeni Fen İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde ve Şahintepesi okullar bölgesinde yer alan Gençlik Eğitim Merkezi ve Kütüphane inşaatlarını gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Şükrü Sözen'in denetim ziyaretlerine belediye başkan yardımcıları ve belediyenin teknik ekipleri de eşlik etti. Büyük yatırımların Manavgat halkının birçok ihtiyacını karşılayacağını ve günlük yaşamlarında kolaylık sağlayacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, halka verdikleri taahhütleri sırasıyla yerine getireceklerini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Teknik ekiplerimizle birlikte Manavgat'ımızı ileriye taşıyacak olan proje ve yatırımlarımızı yerinde inceledik. Eğitim, ulaşım ve kent hizmetleri ile ilgili birçok projemiz tamamlanmak üzere. Halkımızın sadece bugününü değil yarınını da düşünüyoruz. Hizmetlerimizin çözüme dayalı ve kullanışlı olmasını da oldukça önemsiyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz taahhütleri sırasıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Projelerimiz şimdiden Manavgat'ımıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.