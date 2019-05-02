Manavgat'ta dilenci operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan caddelerde el ele vererek dilenci ve seyyar satıcılara karşı operasyon düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Antalya Caddesi'nde dilenci ve seyyar satıcılara karşı müşterek çalışma gerçekleştirdi. Manavgat halkının güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla düzenlenen operasyonda, dilenciler, Zabıta Karakolu'na götürülerek cezai işleme tabii tutuldu. Dilenciler için “ Kabahatlar Kanunu'na” aykırı davranmaları nedeniyle 157 TL. tutarında para cezası kesildi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ana caddelerdeki dilenci ve seyyar satıcıların kent halkına zarar vermesinden dolayı müşterek çalışma yürüttüklerini ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “ Manavgat halkımızın huzuru ve sağlığı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz uyumlu çalışmalarına başladı. Ekiplerimiz, halkımızı rahatsız eden dilenci ve seyyar satıcılara karşı uyumlu bir çalışma örneği göstererek gereken işlemleri gerçekleştirdi. Manavgat halkımızın huzuru ve güvenliği için müşterek çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir” dedi.