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Manavgat'ta dış ticaret bilgilendirme semineri

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) İşbirliği ile dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleniyor.


MATSO ve BAİB İşbirliğiyle dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleniyor. 30 Kasım Cuma Günü saat 14.00'da MATSO Otogar Toplantı Salonunda gerçekleşecek seminere Ticaret Bakanlığı ve Eximbank uzmanlarının konuşmacı olarak katılacak.


MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, seminerde krediler, hibeler, destek ve Pazar araştırmaları gibi konuların ele alınacağını söyledi. 5 yıl önce ilk göreve geldiklerinde Manavgat'ta ihracat yapan firma sayısının yok denecek kadar az olduğunu hatırlatan Boztaş, yaptıkları çalışmalar 71 firmanın ihracat yapar hale geldiğini ifade etti. Manavgat'ta bu yıl ihracat yapan 55 firmanın rakamlarındaki artışa değinen Başkan Boztaş, “2018 yılı Ocak Eylül döneminde ihracat Türkiye'de yüzde 12.4, Antalya'da yüzde 8.8 artarken Manavgat'ta ise bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 381.2 artış göstermiştir. Manavgat'ta artık önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de ihracat olacak gibi görünüyor” dedi. Boztaş, 2018 yılının aynı döneminde Manavgat'ta 24 milyon dolar ihracat yapıldığını kaydetti.

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