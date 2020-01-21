Manavgat'ta doğada bilinçli avcılık masaya yatırıldı

Manavgat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i ziyaret etti. Ziyarette doğada bilinçli avlanmanın önemine dikkat çekildi.

Manavgat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Engin Tüter ve yönetimi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 2019 yılı içerisinde Manavgat Avcılık Atıcılık ve Amatör Balıkçılık Derneği ile Manavgat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneğinin birleşme kararının ardından av ve avcılık faaliyetlerine tek çatı altında devam eden kulüp yönetimi, dernek çalışmaları, bilinçli avlanma ve doğaya sahip çıkılması konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le sohbet etti. Derneklerin birleşmesinin ardından kulüp üyeleriyle bir araya gelen Sözen, Manavgat Avcılar ve Atıcılar Spor Klübü Derneği'nin doğada yaptığı bilinçli avlanmanın önemine dikkat çekti. Sözen, “Manavgat'ımızda bilinçli bir şekilde faaliyet göstererek dernek çalışması yürüten avcı dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. İki derneğimizin birleşmesiyle oluşan bütünlükte bizleri ayrıca sevindirdi. Derneğimize bilinçli bir şekilde doğada spor yaptıklarından dolayı teşekkür ederken, dernek yönetimine de başarılar diliyorum” dedi.