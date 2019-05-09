Manavgat'ta evinde uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bir şahsın evinde uyuşturucu imal ettiği, iki şahsın da uyuşturucu maddeyi satın altığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinden biri tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Sarılar bölgesinde evinde uyuşturucu imal eden ve satışını yapan B.G. isimli şahıs ve beraberindeki E.D. ile Z.D. yakalandı. B.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada satışa hazır halde 14 gram, E.D. isimli şahsın üzerinde de satışa hazır halde 2 gram eroin bulundu. Operasyon neticesinde toplam 16 gram eroin ele geçirilirken B.G., E.D. ve Z.D. gözaltına alındı. Şüpheli E.D. ve Z.D. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, şüpheli B.G. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Savcılık işlemlerinin ardından B.G. isimli şahıs tutuklandı.