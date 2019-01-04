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Manavgat'ta fırtına toptancı halinin çatısını uçurdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına, toptancı halinde bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına, toptancı halinde bazı iş yerlerinin çatısını uçurdu. Gece meydana gelen olayda caddeyi kapatan çatıdan uçan parçalar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı.


Mimar Sinan Mahallesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesin'de bulunan toptancı halinde 29-30-31-32-33 ve 34 nolu Sebze-Meyve Komisyonlarının çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Olayın gece meydana gelmesi ve çatının uçtuğu bölgede kimsenin bulunmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Çatışı uçan 33 nolu komisyon sahibi Sezer Ay, gece 24.00 sıralarında kendisine bilgi geldiğini belirterek "Geldiğimizde yola uçan çatı kaldırılmış ve yol trafiğe açılmıştı. Şiddetli yağmur nedeniyle aracımızdan bile inemedik. Yapacak bir şey olmadığı için gidip yattık. Sabah geldiğimizde çatının tamamen uçmuş olduğunu gördük. Büyükşehir yetkilileri geldi ve çatının yenilenmesi için çalışmanın hemen başlayacağını söylediler" diye konuştu.

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