Manavgat'ta Gaziler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 'Mareşallik' ve 'Gazilik' unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Manavgat'ta da kutlandı.

Manavgat Cumhuriyet meydanında düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Özel Eğitim Merkezi Komutanı J.Albay Murat Yılmaz, Manavgat İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay İlker Özcan, adli, idari ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy J. Karakol Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. Oral Aydın'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Herkes tarafından çok iyi bilinmelidir ki, bu toprakların bir daha istila edilmesine asla müsaade edilmeyecektir. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 19 Eylül 1921'de, bu zaferin anısına, Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal'e, Türk Milleti adına, “Mareşal” rütbesi ve “Gazi” unvanını tevcih etmiştir. 19 Eylül İstiklal Savaşı gazilerimizin, Kore gazilerimizin, Kıbrıs gazilerimizin, asker, polis tüm malul gazilerimizin, şeref günüdür. 19 Eylül, Türk kahramanlığının, Türk vatanseverlik ve cesaretinin Gazi M.Kemal Atatürk'le bütünleştiği ve taçlandığı bir gündür. Kahraman gaziler, Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler, şehitlerimiz ile birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıklarla Türk Milleti'ne her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler için yapılan her şey, bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bedeli olamaz. Sizler, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Asil milletimizin esareti kabul etmeden ve bağımsızlığından taviz vermeden yaşamasının temelinde, sizin bu kutsal vatana olan aşkınız, kahramanlığınız ve cesaretiniz yer almaktadır" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından törene katılan protokol, gazi ve gazi yakınlarına Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit tarafından ikramda bulunuldu.