Manavgat'ta görevli 80 öğretmen, yemekte buluştu

Manavgat Belediyesi'ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapan 80 öğretmen ve eğitim personelleri için 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeği düzenlendi. Bir Otel'de gerçekleşen kutlama yemeğine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen belediye başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri katıldı.

Manavgat Belediyesi'nin 4 kreşi, çocuk kültür merkezi, kız ve erkek öğrenci yurtları, etüt merkezi ve engelsiz yaşam merkezinde görev yapan öğretmenler, gece boyunca danslar edip, halaylar çekti, şarkı ve şiirler okuyarak gönüllerince eğlendi. Manavgat Belediyesi'nin Çocuk Korusu Şefi Tayfun Yılmaz da gitarıyla en sevilen şarkıları öğretmenler için seslendirdi. Gecede bir de sürpriz hediye çekilişi yapıldı. Öğretmenler, sürpriz kutuların içinden, hazırlanan özel notlarla çıkan hediyelerini aldı. Öğretmenler Günü pastasını ise eğitim kurumları müdürleri ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan birlikte kesti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen konuşma yapan başkan yardımcısı Mustafa Ceylan, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerimizle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Manavgat Belediyesi'nin ailesi içerisinde olmak, çocuklarımızı Atatürk ve Cumhuriyet değerleri kapsamında geleceğe hazırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Manavgat Belediye'mizin kıymetli öğretmenleri, ilkeli ve çağdaş bir eğitim anlayışıyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam edecektir” dedi.