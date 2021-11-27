Manavgat'ta Güzel Sanatlar Sempozyumu başladı

Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı başladı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyuma, yurt içindeki üniversitelerin yanı sıra 15 ülkeden 100'e yakın akademisyen ve Akdeniz Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri katıldı. Dönem Başkanlığını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Üçer'in, Başkanlığını ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu'nun yaptığı sempozyum iki gün sürecek.

Anlamlı etkinlik

Sanatın bütün alanları ile ilgili konuşmaların yapılacağı ve bildirilerin sunulacağı sempozyumun ilk gününde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren Manavgat yangınında zarar gören Kalemler Mahallesinde öğrenciler ve akademisyenlerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Yanın alanlar yeşillenecek

Sempozyum Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, sempozyumu bu yıl özellikle Manavgat'ta düzenlemek istediklerini belirterek, yanan ormanlık alanların yeşillendirilmesine katkı sağlamaktan mutlu olduklarını belirtti.