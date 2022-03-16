İhlas Haber Ajansı

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Manavgat'ta iki araba kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Gebece Mahallesi istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan İsmet Savaş'ın kullandığı 07 JY 348 plakalı araç ile Manavgat istikametinden Gebece Mahallesi istikametine gitmekte olan Orhan Coduroğlu'nun kullandığı 61 K 3232 plakalı araç, Hocalı Mahallesi Kavaklısu mevkiinde çarpıştı. Kazada yaralanan İsmet Savaş 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

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