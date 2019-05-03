Manavgat'ta iki hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halinde bulunan araçtan ve bir binanın deposundan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi'nde park halindeki bir aracın camı kırılarak araçtan akü, radyatör, 1 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet darbeli matkap, 3 adet 25 metre kablo, 1 adet 10 metre kablo, 1 adet mutfak bataryası, 3 adet 100 metre uzunluğunda bakır kablo, 1 adet 8 metre uzunluğunda tesisat kablosu ve 1 adet kaynak makinesi çalındı. Aynı zamanda, Milli Egemenlik Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın depo kısmından da 5 adet 5 litrelik zeytinyağı bidonu ve bakır kazan çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Olayların şüphelisi olduğu iddia edilen A.Ö, Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Şüpheli A.Ö.'nün kiralık olarak kullandığı tespit edilen araçta ve evinde yapılan aramalarda; 3 adet 5 litrelik zeytinyağı bidonu, 1 adet matkap, 2 adet elektrikli marangoz aleti, 2 adet oto teybi, 1 adet hoparlör, 1 adet oto radyatörü, 2 adet tornavida, 1 adet maket bıçağı, 1 adet makas, 1 çift inşaat eldiveni ve şüphelinin olaylarda kullandığı anlaşılan siyah renkli kazak ele geçirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.Ö. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.